Пьяный житель Урала врезался в дерево, уходя от полицейской погони
Видеорегистратор запечатлел искусство вождения "уральского Шумахера", который не останавливался, несмотря на требования стражей порядка.
Видеорегистратор поймал кадры погони полиции за пьяным водителем на Урале. Видео © Телеканал "Звезда"
Сотрудникам ГИБДД в Свердловской области пришлось потратить немало времени и сил, чтобы остановить пьяного водителя, сообщает телеканал "Звезда".
Сотрудники ДПС следили за порядком в посёлке Чкаловский. Внимание полицейских привлекла "приора". Машина отличалась хаотичной ездой и постоянно меняла траекторию движения.
Мужчина за рулём не обращал внимания на требование стражей порядка, которые по громкоговорителю призывали остановиться. Водитель только прибавил газу, началась погоня.
Петляя в надежде уйти от правоохранителей, пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его пассажирка получили травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. По данным ГИБДД, до этого горе-водитель уже четыре раза привлекался к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Ачинске полиции пришлось со стрельбой и погоней задержать пьяного лихача.
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