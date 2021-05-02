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Пьяный житель Урала врезался в дерево, уходя от полицейской погони

Видеорегистратор запечатлел искусство вождения "уральского Шумахера", который не останавливался, несмотря на требования стражей порядка.

2 мая 2021, 19:21

Видеорегистратор поймал кадры погони полиции за пьяным водителем на Урале. Видео © Телеканал "Звезда"

Сотрудникам ГИБДД в Свердловской области пришлось потратить немало времени и сил, чтобы остановить пьяного водителя, сообщает телеканал "Звезда".

Сотрудники ДПС следили за порядком в посёлке Чкаловский. Внимание полицейских привлекла "приора". Машина отличалась хаотичной ездой и постоянно меняла траекторию движения.

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Мужчина за рулём не обращал внимания на требование стражей порядка, которые по громкоговорителю призывали остановиться. Водитель только прибавил газу, началась погоня.

Петляя в надежде уйти от правоохранителей, пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Он и его пассажирка получили травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. По данным ГИБДД, до этого горе-водитель уже четыре раза привлекался к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ачинске полиции пришлось со стрельбой и погоней задержать пьяного лихача.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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