Иранский лидер раскритиковал резкие заявления Зарифа о Сулеймани и России

МИД не определяет внешнюю политику страны, а только исполняет намеченные высшим руководством линии внешнеполитического курса. Об этом напомнил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Подобное заявление руководитель государства сделал на фоне скандала с резкими высказываниями главы Министерства иностранных дел Мохаммада Зарифа о России и погибшем генерале Касеме Сулеймани.

"Нигде в мире Министерство иностранных дел не задаёт внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем", — сказал Хаменеи в обращении, которое транслировал телеканал Press TV.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф меж тем извинился за его недавние резкие комментарии, которые неожиданно стали достоянием общественности.

"Я надеюсь, что великий народ Ирана и все, кто любил генерала, особенно великая семья Сулеймани, простят меня", — написал Зариф на своей странице в "Инстаграме".

Ранее в СМИ Ирана появился фрагмент разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом. В мартовской беседе министр рассказывал о якобы слишком весомой роли Сулеймани во внешнеполитическом курсе Ирана и его переговорах с Россией.

Как сообщал Лайф, командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, организованной США. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент США Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

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