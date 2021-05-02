Синоптик уточнил, когда на Москву обрушится ливень

Жителей Центральной России ожидают аномальные ливни и грозы из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передаёт РБК.

"Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями", — отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что в российской столице ожидается выпадение 22 мм осадков, или 44 процента от месячной нормы. Наиболее сложные метеоусловия прогнозируются на 3 мая с полуночи до девяти часов утра.

В Смоленской и Брянской областях ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду, а в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области пройдут грозы. Атмосферное давление упадёт и составит 735 мм ртутного столба.

Добавим, что на метеорологических картах уже видны дождевые облака, приближающиеся к Москве с южного и юго-западного направлений. Облака сейчас находятся над территориями Литвы, Латвии и Белоруссии. Ещё одно заметное скопление дождевых облаков наблюдается над территорией от Харькова до Брянска. При этом расчётные прогнозы об их движении показывают, что облака действительно двигаются в сторону столицы РФ и могут достичь Москвы в течение ближайших нескольких часов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Гидрометцентре пообещали москвичам "эксклюзивную" погоду. Ожидается штормовой ветер и первая майская гроза.

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