Определена дата похорон девочек, погибших в жутком ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Люди несут цветы и мягкие игрушки в память погибших на Ставрополье девочках. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Воспитанницы детской спортивной школы олимпийского резерва в Волгограде, погибшие в страшном ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, будут похоронены 3 мая. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту городской администрации. В Волгоградской области в связи с трагической смертью детей этот день объявили траурным.

"Все пять погибших в аварии девочек будут похоронены 3 мая. На похороны придёт вся спортивная общественность города", — рассказали ТАСС в комитете, уточнив, что юных спортсменок похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Ранее власти Волгоградской области заявили о полном покрытии со своей стороны расходов на транспортировку из Ставрополя и погребение погибших баскетболисток. Вместе с тем губернатор региона заявил, что было принято решение об оказании единовременной материальной помощи родным и близким погибших детей в размере миллиона рублей, а семьям пострадавших выплатить 200 тысяч рублей. Также по 200 тысяч рублей планируется выплатить семьям пострадавших подростков.

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