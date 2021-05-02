Определена дата похорон девочек, погибших в жутком ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В регионе в связи со смертью детей в этот день объявлен всеобщий траур. В причинах трагедии разбираются следователи, задержано несколько человек.
Фото © LIFE
Воспитанницы детской спортивной школы олимпийского резерва в Волгограде, погибшие в страшном ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, будут похоронены 3 мая. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту городской администрации. В Волгоградской области в связи с трагической смертью детей этот день объявили траурным.
"Все пять погибших в аварии девочек будут похоронены 3 мая. На похороны придёт вся спортивная общественность города", — рассказали ТАСС в комитете, уточнив, что юных спортсменок похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.
Ранее власти Волгоградской области заявили о полном покрытии со своей стороны расходов на транспортировку из Ставрополя и погребение погибших баскетболисток. Вместе с тем губернатор региона заявил, что было принято решение об оказании единовременной материальной помощи родным и близким погибших детей в размере миллиона рублей, а семьям пострадавших выплатить 200 тысяч рублей. Также по 200 тысяч рублей планируется выплатить семьям пострадавших подростков.
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Напомним, девочки в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.
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