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У берегов США перевернулось судно с людьми, есть погибшие

2 мая 2021, 20:15

Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось у Национального монумента Кабрильо у берегов американского Сан-Диего (штат Калифорния). Местные спасатели сообщает о том, что в результате происшествия погибли минимум два человека.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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