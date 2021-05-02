У берегов США перевернулось судно с людьми, есть погибшие
Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось у Национального монумента Кабрильо у берегов американского Сан-Диего (штат Калифорния). Местные спасатели сообщает о том, что в результате происшествия погибли минимум два человека.
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