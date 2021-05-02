Президент Соединённых Штатов Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Заявление от имени главы государства и первой леди Джилл Байден опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мы желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой", — сказано в заявлении Байдена.

Как уточнил американский лидер, помимо прочего, это время "почтить жертву Иисуса Христа, принесённую ради мира, и выразить солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также теми, кто находится под угрозой сегодня". По словам Байдена, никто не должен подвергаться преследованиям из-за своей религиозной принадлежности. Президент Штатов заверил, что будет продолжена работа над защитой свободы религии как внутри страны, так и по всему миру.

Кроме того, Байден заметил, что в нынешнем году при праздновании Пасхи верующим пришлось "вновь внести изменения в религиозные традиции" в связи с пандемией коронавируса.

"Благодаря лидерству бесчисленного множества людей, в том числе стольких верующих, прогресс, которого мы добиваемся в борьбе с вирусом, скоро позволит нам вернуться к нашим вечным и заветным традициям Пасхи и других праздников", — подчеркнул глава государства.

Ранее православных верующих с Пасхой поздравил президент РФ Владимир Путин, а также зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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