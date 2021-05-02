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"Дорога не закрыта": В Чехии допустили возможность участия России в тендере на АЭС

Вскоре к власти в стране может прийти новое правительство, которое сможет отменить решение прежнего по этой ситуации.

2 мая 2021, 21:08

Фото © Pixabay

У российской госкорпорации "Росатом" ещё есть возможность принять участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" в Чехии. Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова. По её мнению, после парламентских выборов новое правительство может отменить политическое решение нынешнего не допускать Россию к участию в этом тендере.

"Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей", — приводит РИА "Новости" слова Драбовой на Чешском телевидении.

Такую же позицию высказал и экс-уполномоченный кабмина по вопросам ядерной энергетики Ярослав Мил. Он прокомментировал схему, придуманную властями: направить кандидатам на участие в тендере список вопросов по безопасности, а решение о допуске затем принимать на основе полученных ответов. Мил усомнился, что это исключает участие "Росатома".

"Там так об этом однозначно не сказано. Двери остаются открытыми. Если бы (кабмин Чехии. — Прим. ред.) действительно хотел быть уверенным в том, что там не будет ни одной из дочерних фирм, или фирм, связанных торговыми отношениями, или фирм, имеющих лицензии от "Росатома", то должен был бы решение формулировать иначе", — сказал Мил.

Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС

Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС

Напомним, вопрос об исключении России из этого тендера был поднят на фоне резко обострившихся отношений двух стран. Стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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