"Дорога не закрыта": В Чехии допустили возможность участия России в тендере на АЭС

У российской госкорпорации "Росатом" ещё есть возможность принять участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" в Чехии. Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова. По её мнению, после парламентских выборов новое правительство может отменить политическое решение нынешнего не допускать Россию к участию в этом тендере.

"Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей", — приводит РИА "Новости" слова Драбовой на Чешском телевидении.

Такую же позицию высказал и экс-уполномоченный кабмина по вопросам ядерной энергетики Ярослав Мил. Он прокомментировал схему, придуманную властями: направить кандидатам на участие в тендере список вопросов по безопасности, а решение о допуске затем принимать на основе полученных ответов. Мил усомнился, что это исключает участие "Росатома".

"Там так об этом однозначно не сказано. Двери остаются открытыми. Если бы (кабмин Чехии. — Прим. ред.) действительно хотел быть уверенным в том, что там не будет ни одной из дочерних фирм, или фирм, связанных торговыми отношениями, или фирм, имеющих лицензии от "Росатома", то должен был бы решение формулировать иначе", — сказал Мил.

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