"Дорога не закрыта": В Чехии допустили возможность участия России в тендере на АЭС
Вскоре к власти в стране может прийти новое правительство, которое сможет отменить решение прежнего по этой ситуации.
Фото © Pixabay
У российской госкорпорации "Росатом" ещё есть возможность принять участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" в Чехии. Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова. По её мнению, после парламентских выборов новое правительство может отменить политическое решение нынешнего не допускать Россию к участию в этом тендере.
"Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей", — приводит РИА "Новости" слова Драбовой на Чешском телевидении.
Такую же позицию высказал и экс-уполномоченный кабмина по вопросам ядерной энергетики Ярослав Мил. Он прокомментировал схему, придуманную властями: направить кандидатам на участие в тендере список вопросов по безопасности, а решение о допуске затем принимать на основе полученных ответов. Мил усомнился, что это исключает участие "Росатома".
"Там так об этом однозначно не сказано. Двери остаются открытыми. Если бы (кабмин Чехии. — Прим. ред.) действительно хотел быть уверенным в том, что там не будет ни одной из дочерних фирм, или фирм, связанных торговыми отношениями, или фирм, имеющих лицензии от "Росатома", то должен был бы решение формулировать иначе", — сказал Мил.
Напомним, вопрос об исключении России из этого тендера был поднят на фоне резко обострившихся отношений двух стран. Стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.
Выбор редакции
Главу чешского Минюста потребовали уволить за слова о взрывах во Врбетице
Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС
Белоруссия допустила возможность создания своего терминала в российских портах
Фееричное шоу: в Петербурге дроны нарисовали в небе достопримечательности города
Банда Волкова: как после войны отморозки грабили, воровали и убивали милиционеров
Комментариев: 0