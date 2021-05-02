Белоруссия допустила возможность создания своего терминала в российских портах

Белоруссия рассматривает возможность возведения в российских портах своего терминала. Об этом сообщил премьер республики Роман Головченко. Он отметил, что этот вопрос уже предметно прорабатывается профильными рабочими группами.

"Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах", – сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам Головченко, российская сторона выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым Минском.

"Если они нас устроят, то мы очень позитивно смотрим на вариант реализации такого инвестиционного проекта по созданию собственных портовых терминалов в РФ, это даем нам определенную гарантию, что наши грузы не застрянут нигде по дороге", - сказал Головченко

Россия и Белоруссия 19 февраля подписали документ о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Соглашение позволяет перевалку предприятиями Белоруссии 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в портах РФ на Балтике в 2021–2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в текущем году, а 3,2 миллиона — в следующем. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

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