Служебный пёс напал на полицейского, увидев, как тот избивает фотографа во время протестов — видео
Собака просто следовала правилам, по которым её натренировали, и атаковала агрессора.
В соцсетях сейчас полно роликов с протестов в Бристоле, Великобритания, которые устроили жители, не довольные законопроектом о расширении прав стражей порядка во время разгона уличных акций. Но одно видео получило особую популярность из-за иронии ситуации. В нём трое полицейских в полной экипировке напали на фотографа, который снимал беспорядки, пишет Daily Dot.
Видео © Twitter / Apex World News
Они повалили его за дорожный разделитель и начали избивать, а затем потащили в сторону фургонов. В это время служебный пёс, которого держал на поводке стоявший недалеко офицер, заметил потасовку. Собака накинулась на главного агрессора, которым оказался полицейский, вцепилась ему в одежду и попыталась оттащить от жертвы. Благодаря вмешательству пёсика фотографу удалось сбежать.
В соцсетях ролик начал распространяться со скоростью лесного пожара — и за пару дней его посмотрели более 5,3 млн раз. Пользователи "Твиттера" были поражены храбростью собаки и её верностью тренировкам и идеалам.
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