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Служебный пёс напал на полицейского, увидев, как тот избивает фотографа во время протестов — видео

Собака просто следовала правилам, по которым её натренировали, и атаковала агрессора.

30 марта 2021, 14:57

Фото © Twitter / Apex World News

В соцсетях сейчас полно роликов с протестов в Бристоле, Великобритания, которые устроили жители, не довольные законопроектом о расширении прав стражей порядка во время разгона уличных акций. Но одно видео получило особую популярность из-за иронии ситуации. В нём трое полицейских в полной экипировке напали на фотографа, который снимал беспорядки, пишет Daily Dot.

Видео © Twitter / Apex World News

Они повалили его за дорожный разделитель и начали избивать, а затем потащили в сторону фургонов. В это время служебный пёс, которого держал на поводке стоявший недалеко офицер, заметил потасовку. Собака накинулась на главного агрессора, которым оказался полицейский, вцепилась ему в одежду и попыталась оттащить от жертвы. Благодаря вмешательству пёсика фотографу удалось сбежать.

Фото © Twitter / Apex World News

Фото © Twitter / Apex World News

В соцсетях ролик начал распространяться со скоростью лесного пожара — и за пару дней его посмотрели более 5,3 млн раз. Пользователи "Твиттера" были поражены храбростью собаки и её верностью тренировкам и идеалам.

Даже собака знает, кто тут настоящий злодей...

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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