Учёные обнаружили связь между опасными заболеваниями и группой крови

Группа учёных из Швеции провела исследование, в ходе которого выявила взаимосвязь между предрасположенностью к определённым заболеваниям и группой крови. Результаты своей работы специалисты опубликовали в научном журнале eLife.

Как уточняется, исследователи изучили медицинскую историю пяти миллионов пациентов. Учёным удалось обнаружить 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определённой группой крови. Эксперты обратили внимание, что люди с первой группой крови чаще имеют нарушения её свёртываемости, тогда как среди пациентов со второй группой чаще фиксируются тромбозы. При этом женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.

А вот люди с третьей группой крови меньше остальных предрасположены к образованию камней в почках. Авторы работы сообщили, что намерены провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.

Ранее гематолог назвала группы крови, обладатели которых чаще болеют раком. Однако врач напомнила, что заболевание лишь на 20% связано с генетикой, остальные 80% зависят от образа жизни.

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