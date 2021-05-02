Учёные обнаружили связь между опасными заболеваниями и группой крови
Специалисты изучили медицинскую историю пяти миллионов пациентов. Они планируют провести дополнительную работу, чтобы подтвердить полученные результаты.
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Группа учёных из Швеции провела исследование, в ходе которого выявила взаимосвязь между предрасположенностью к определённым заболеваниям и группой крови. Результаты своей работы специалисты опубликовали в научном журнале eLife.
Как уточняется, исследователи изучили медицинскую историю пяти миллионов пациентов. Учёным удалось обнаружить 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определённой группой крови. Эксперты обратили внимание, что люди с первой группой крови чаще имеют нарушения её свёртываемости, тогда как среди пациентов со второй группой чаще фиксируются тромбозы. При этом женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.
А вот люди с третьей группой крови меньше остальных предрасположены к образованию камней в почках. Авторы работы сообщили, что намерены провести дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов.
Ранее гематолог назвала группы крови, обладатели которых чаще болеют раком. Однако врач напомнила, что заболевание лишь на 20% связано с генетикой, остальные 80% зависят от образа жизни.
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