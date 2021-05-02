Джоан Роулинг "выгнали" с фестиваля из-за высказываний о трансгендерах

Организаторы книжного фестиваля Booktown в Новой Зеландии решили не включать в программу мероприятия викторину по серии книг о Гарри Поттере. Причиной этому — недавние высказывания писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах.

Как пишет Daily Mail, организаторы сообщили, что приняли решение об отмене событий, посвящённых волшебной вселенной, после консультации с представителями ЛГБТ-сообщества, чтобы не обидеть никого из гостей.

"Существовал риск причинить страдания отдельным членам сообщества, а это последнее, что бы мы хотели сделать. Нам всегда хотелось, чтобы Booktown был инклюзивным, гостеприимным местом для всех, поэтому мы приняли решение отказаться от Гарри Поттера", — заявил председатель правления фестиваля Питер Биггс.

Вместе с тем решение общественность восприняла неоднозначно. Есть те, кто поддерживает организаторов книжного фестиваля. Но, например, фем-активистка и лесбиянка Дженни Уайт считает, что Роулинг не является трансфобом и на самом деле стала жертвой "культуры отмены".

Писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансфобии ещё в 2019 году. Критика началась после того, как она выразила недовольство увольнением сотрудницы лондонского Центра глобального развития за высказывания о невозможности мужчины стать женщиной.

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