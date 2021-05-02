На Эльбрусе найдены погибшими пропавшие больше недели назад туристка и гид

Тела девушки-туриста и сопровождавшего её гида, которых искали с 23 апреля, были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус. Об этом сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей странице в "Инстаграме".

"На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида", — уточнили спасатели.

Как отмечается, эвакуация тел запланирована на 3 мая, возможно с участием авиации. 23 апреля появилась информация, что гид-проводник и туристка потерялись на Эльбрусе. Были организованы поиски. Альпинисты должны были вернуться на базу Азау 21 апреля. Последний раз они выходили на связь 17 апреля, сообщали, что из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночёвку".

Ранее сообщалось, что на Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб. Вместе с ним было ещё два человека, они не пострадали.

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