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На Эльбрусе найдены погибшими пропавшие больше недели назад туристка и гид

В последний раз они выходили на связь 17 апреля и жаловались на плохую погоду. Им приходилось "зарыться в снег уже на вторую ночёвку".

2 мая 2021, 23:21
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/elbrusskii_vpso/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elbrusskii_vpso</a></p>

Фото © Instagram / elbrusskii_vpso

Тела девушки-туриста и сопровождавшего её гида, которых искали с 23 апреля, были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус. Об этом сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей странице в "Инстаграме".

"На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида", — уточнили спасатели.

Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты

Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты

Как отмечается, эвакуация тел запланирована на 3 мая, возможно с участием авиации. 23 апреля появилась информация, что гид-проводник и туристка потерялись на Эльбрусе. Были организованы поиски. Альпинисты должны были вернуться на базу Азау 21 апреля. Последний раз они выходили на связь 17 апреля, сообщали, что из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночёвку".

Ранее сообщалось, что на Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб. Вместе с ним было ещё два человека, они не пострадали.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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