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Главу чешского Минюста потребовали уволить за слова о взрывах во Врбетице

Ранее Мария Бенешова публично заявила, что существует больше двух версий причин детонаций, чем вызвала негодование и гнев со стороны парламентариев республики.

2 мая 2021, 17:12
<p>Министр юстиции Чехии Мария Бенешова. Фото © ТАСС / СТК / Roman Vondrous</p>

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова. Фото © ТАСС / СТК / Roman Vondrous

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова, ранее заявившая о существовании более двух версий причин взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, должна быть уволена. Об этом заявил первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Збынек Станюра в эфире Чешского ТВ.

Подобные слова Бенешовой, по словам Станюры, означают, что некоторые члены чешского правительства не доверяют своему руководителю. Поэтому министра юстиции следует "однозначно уволить", подчеркнул политик.

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Как ранее писал Лайф, глава Минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий. При этом она не стала раскрывать, что именно представляет собой эта версия. По словам Бенешовой, само расследование засекречено и никто не имеет к нему доступа. Именно это и навело её на мысль о том, что могут существовать иные причины взрывов во Врбетице.

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Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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