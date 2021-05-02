Главу чешского Минюста потребовали уволить за слова о взрывах во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова, ранее заявившая о существовании более двух версий причин взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, должна быть уволена. Об этом заявил первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Збынек Станюра в эфире Чешского ТВ.

Подобные слова Бенешовой, по словам Станюры, означают, что некоторые члены чешского правительства не доверяют своему руководителю. Поэтому министра юстиции следует "однозначно уволить", подчеркнул политик.

Как ранее писал Лайф, глава Минюста Чехии Мария Бенешова заявила, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий. При этом она не стала раскрывать, что именно представляет собой эта версия. По словам Бенешовой, само расследование засекречено и никто не имеет к нему доступа. Именно это и навело её на мысль о том, что могут существовать иные причины взрывов во Врбетице.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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