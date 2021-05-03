Ветеран из Челябинска, дошедшая до Берлина, до сих пор не получила медаль за Победу. Видео © LIFE

Евгения Семёнова в годы Великой Отечественной войны была фронтовой медсестрой и спасла жизни сотням раненых бойцов. Сейчас женщине 95 лет, у неё есть награда "За доблестный труд" и значок фронтовика, а вот медаль за Победу ветерану до сих пор так и не вручили.

Как рассказала Евгения Семёнова Лайфу, родилась она в Донецкой области, а когда началась война, ей было всего 16 лет. Вскоре её родителей взяли в плен, а дом вместе с деревней сожгли фашисты. Будучи совсем юной девушкой, Евгения начала работать в госпитале под Киевом. А потом отправилась на 1-й Украинский фронт до польской границы.

"Я приняла дежурство, был зал такой, как будто музыкальный, может, школа там раньше была. И там больные на соломе лежали. Все в шинелях, уже привезли с фронта, раненые все. И вот на всю ночь... Я как раз помню, что я вечером заступила на дежурство и мы всю ночь работали. А страшно, ведь ещё идут бои", — вспоминает Евгения Стефановна своё первое дежурство.

Победу женщина встретила на подступах к Берлину и в декабре 1945 года была демобилизирована. После этого Семёнова переехала в Артёмовск, где вышла замуж и родила дочь. А позже всем семейством они перебрались в Челябинск. Всю свою жизнь ветеран так и продолжала работать медсестрой.

Евгения Стефановна получила медаль "За доблестный труд" и значок фронтовика, а вот медаль за Победу ей до сих пор так и не вручили. Причём женщине выдали справку на получение награды, но, когда она пришла за медалью, ей сказали, что та якобы ещё не отлита. По сей день награда так и не нашла своего героя.

Ранее под Красноярском задержали мужчину, избившего ветерана Великой Отечественной и ограбившего его на 20 тысяч рублей. Как ранее писал Лайф, к 94-летнему пенсионеру постучал в дверь незнакомый мужчина и предложил выпить. Геннадий Кузьмич от спиртного отказался, но гостя впустил. Тот выпил, а после этого стал требовать у ветерана деньги.

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