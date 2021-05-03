Ветеран из Челябинска, дошедшая до Берлина, до сих пор не получила медаль за Победу
Причём женщине даже выдали справку на её получение, но, когда пенсионерка пришла за наградой, услышала, что та якобы ещё не отлита.
Ветеран из Челябинска, дошедшая до Берлина, до сих пор не получила медаль за Победу. Видео © LIFE
Евгения Семёнова в годы Великой Отечественной войны была фронтовой медсестрой и спасла жизни сотням раненых бойцов. Сейчас женщине 95 лет, у неё есть награда "За доблестный труд" и значок фронтовика, а вот медаль за Победу ветерану до сих пор так и не вручили.
Как рассказала Евгения Семёнова Лайфу, родилась она в Донецкой области, а когда началась война, ей было всего 16 лет. Вскоре её родителей взяли в плен, а дом вместе с деревней сожгли фашисты. Будучи совсем юной девушкой, Евгения начала работать в госпитале под Киевом. А потом отправилась на 1-й Украинский фронт до польской границы.
"Я приняла дежурство, был зал такой, как будто музыкальный, может, школа там раньше была. И там больные на соломе лежали. Все в шинелях, уже привезли с фронта, раненые все. И вот на всю ночь... Я как раз помню, что я вечером заступила на дежурство и мы всю ночь работали. А страшно, ведь ещё идут бои", — вспоминает Евгения Стефановна своё первое дежурство.
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Победу женщина встретила на подступах к Берлину и в декабре 1945 года была демобилизирована. После этого Семёнова переехала в Артёмовск, где вышла замуж и родила дочь. А позже всем семейством они перебрались в Челябинск. Всю свою жизнь ветеран так и продолжала работать медсестрой.
Евгения Стефановна получила медаль "За доблестный труд" и значок фронтовика, а вот медаль за Победу ей до сих пор так и не вручили. Причём женщине выдали справку на получение награды, но, когда она пришла за медалью, ей сказали, что та якобы ещё не отлита. По сей день награда так и не нашла своего героя.
Ранее под Красноярском задержали мужчину, избившего ветерана Великой Отечественной и ограбившего его на 20 тысяч рублей. Как ранее писал Лайф, к 94-летнему пенсионеру постучал в дверь незнакомый мужчина и предложил выпить. Геннадий Кузьмич от спиртного отказался, но гостя впустил. Тот выпил, а после этого стал требовать у ветерана деньги.
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