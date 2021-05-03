Три человека пострадали в результате жёсткой посадки мотодельтаплана под Пермью
При падении летательный аппарат получил механические повреждения и загорелся, от него осталась лишь металлическая конструкция.
Фото © LIFE
В Чусовском городском округе Пермского края мотодельтаплан совершил жёсткую посадку. В результате происшествия три человека пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LIFE
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, инцидент произошёл около семи утра по московскому времени. Летательный аппарат упал недалеко от посёлка Лямино, на борту находилось два человека. Отмечается, что после этого мотодельтаплан загорелся. Как видно на фото с места происшествия, которые попали в распоряжение Лайфа, от него осталась лишь металлическая конструкция.
Фото © LIFE
В результате инцидента двое мужчин были доставлены в Чусовскую центральную районную больницу. По данным источника Лайфа, они получили множественные ожоги первой и второй степени, а также переломы разной степени тяжести. Также сообщается о третьем пострадавшем. Мужчина получил ожог кисти, вероятнее всего, он находился на земле рядом с местом происшествия.
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