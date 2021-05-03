Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Три человека пострадали в результате жёсткой посадки мотодельтаплана под Пермью

При падении летательный аппарат получил механические повреждения и загорелся, от него осталась лишь металлическая конструкция.

3 мая 2021, 06:43
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Чусовском городском округе Пермского края мотодельтаплан совершил жёсткую посадку. В результате происшествия три человека пострадали. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, инцидент произошёл около семи утра по московскому времени. Летательный аппарат упал недалеко от посёлка Лямино, на борту находилось два человека. Отмечается, что после этого мотодельтаплан загорелся. Как видно на фото с места происшествия, которые попали в распоряжение Лайфа, от него осталась лишь металлическая конструкция.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В результате инцидента двое мужчин были доставлены в Чусовскую центральную районную больницу. По данным источника Лайфа, они получили множественные ожоги первой и второй степени, а также переломы разной степени тяжести. Также сообщается о третьем пострадавшем. Мужчина получил ожог кисти, вероятнее всего, он находился на земле рядом с местом происшествия.

В Северной Осетии легкомоторный самолёт вынужденно сел из-за отказа двигателя

В Северной Осетии легкомоторный самолёт вынужденно сел из-за отказа двигателя

Ранее сообщалось, что в районе посёлка Каштак в Чите парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолёта, это произошло на высоте около двух километров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Плачущий сын не хотел отпускать на службу отца, который вскоре погиб на подлодке в Индонезии

27 апреля, 07:44

Раскрыта неожиданная причина крушения мотодельтаплана под Самарой

29 сентября, 11:01

Знакомые обвиняют известного психолога Наталью Эль в крупном мошенничестве

сегодня в 06:03

Глава ДНР заявил о готовности к диалогу с Киевом

сегодня в 05:14

Знакомо каждому: 15 несносных братьев, выходки которых доведут кого угодно до белого каления

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1