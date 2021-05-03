Глава ДНР заявил о готовности к диалогу с Киевом
По словам Пушилина, Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что регион готов к диалогу с Киевом и заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".
"Мало того что мы об этом заявили публично... что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали быть вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом", — сказал Пушилин.
Он отметил, что последние месяцы показали, что ситуация может вновь вернуться к полномасштабной эскалации. По его словам, ДНР и ЛНР сделали всё возможное для установления диалога. При этом, как подчеркнул Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь.
Ранее Лайф сообщал, что Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.
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