Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиянам посоветовали, что делать в случае потери телефона

В первую очередь важно обезопасить личные данные. Минимизировать ущерб можно, когда ваше устройство ещё на руках: нужно принять меры предосторожности.

3 мая 2021, 04:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При утере смартфона в первую очередь нужно заблокировать банковскую карту, которая была привязана к номеру телефона. Таким мнением поделился специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко. Уже после этого шага необходимо заблокировать SIM-карту, выйти из всех социальных сетей, запретив доступ к аккаунту с утерянного устройства, а уже потом обращаться в полицию с заявлением.

В свою очередь, директор центра компетенций и управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь в интервью "Российской газете" дал совет минимизировать ущерб от потери смартфона ещё до того, как это произойдёт.

Необходимо включить функцию резервного копирования, использовать сложный пароль и автоматическую блокировку. А для платёжных сервисов использовать биометрию для входа. Также нелишним будет отказаться от сохранения учётных записей и паролей, а на транзакции с банковской карты дополнительно добавить подтверждение через SMS. Это лишит злоумышленника возможности совершения операций от вашего лица.

Эксперт рассказал о приложениях, которые срочно нужно удалить с вашего смартфона

Эксперт рассказал о приложениях, которые срочно нужно удалить с вашего смартфона

Ранее эксперты назвали секретный способ ускорить работу смартфона. "Разогнать" телефон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1