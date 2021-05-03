Россиянам посоветовали, что делать в случае потери телефона

При утере смартфона в первую очередь нужно заблокировать банковскую карту, которая была привязана к номеру телефона. Таким мнением поделился специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко. Уже после этого шага необходимо заблокировать SIM-карту, выйти из всех социальных сетей, запретив доступ к аккаунту с утерянного устройства, а уже потом обращаться в полицию с заявлением.

В свою очередь, директор центра компетенций и управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь в интервью "Российской газете" дал совет минимизировать ущерб от потери смартфона ещё до того, как это произойдёт.

Необходимо включить функцию резервного копирования, использовать сложный пароль и автоматическую блокировку. А для платёжных сервисов использовать биометрию для входа. Также нелишним будет отказаться от сохранения учётных записей и паролей, а на транзакции с банковской карты дополнительно добавить подтверждение через SMS. Это лишит злоумышленника возможности совершения операций от вашего лица.

Ранее эксперты назвали секретный способ ускорить работу смартфона. "Разогнать" телефон поможет очистка кеша и отключение автосинхронизации.

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