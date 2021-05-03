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Киргизия и Таджикистан после вооружённого конфликта завершили отвод войск от границы

Бишкек заявляет о гибели более 30 человек, свыше сотни пострадавших. Из зоны боёв было эвакуировано около 30 тысяч местных жителей.

3 мая 2021, 04:12
<p>Фото © mil.gov.kg</p>

Фото © mil.gov.kg

Оборонные ведомства Киргизии и Таджикистана завершили отвод своих войск от границы двух стран. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — говорится в сообщении киргизской спецслужбы, в составе которой находится погранслужба.

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В ведомстве отметили, что работает совместная двусторонняя комиссия, которая осматривает ранее занятые военной техникой позиции. Обстановка на границе стабильная, ночью перестрелок не было.

Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Накануне, 1 мая, в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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