Киргизия и Таджикистан после вооружённого конфликта завершили отвод войск от границы

Оборонные ведомства Киргизии и Таджикистана завершили отвод своих войск от границы двух стран. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — говорится в сообщении киргизской спецслужбы, в составе которой находится погранслужба.

В ведомстве отметили, что работает совместная двусторонняя комиссия, которая осматривает ранее занятые военной техникой позиции. Обстановка на границе стабильная, ночью перестрелок не было.

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