Киргизия и Таджикистан после вооружённого конфликта завершили отвод войск от границы
Бишкек заявляет о гибели более 30 человек, свыше сотни пострадавших. Из зоны боёв было эвакуировано около 30 тысяч местных жителей.
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Оборонные ведомства Киргизии и Таджикистана завершили отвод своих войск от границы двух стран. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", — говорится в сообщении киргизской спецслужбы, в составе которой находится погранслужба.
В ведомстве отметили, что работает совместная двусторонняя комиссия, которая осматривает ранее занятые военной техникой позиции. Обстановка на границе стабильная, ночью перестрелок не было.
Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Накануне, 1 мая, в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.
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