Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Названа дневная норма шашлыка: больше уже опасно для здоровья

Есть категория людей, для которых это любимое россиянами блюдо из определённых сортов мяса вовсе противопоказано.

3 мая 2021, 03:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если вы следите за фигурой, то перед употреблением шашлыка лучше заполнить желудок овощами и водой. Такой совет дал врач — терапевт-кардиолог-диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому всё хорошо в меру", — сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что хорошо прожаренное мясо может храниться долгое время, поэтому не стоит пытаться его съесть за один присест. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не стоит налегать на свинину.

"Лучше отдать предпочтение, например, рыбе", — посоветовал Кузьменко, добавив, что свинину стоит подвергать усиленной термической обработке. А вот говядину можно употреблять и с кровью, в зависимости от вкусовых предпочтений.

Назван рецепт лучшего маринада для шашлыка

Назван рецепт лучшего маринада для шашлыка

Ранее диетолог рассказывала, что людям, которые соблюдали Великий пост, не рекомендуется сразу после него переедать, в том числе потреблять в непомерных количествах шашлык, ведь это может привести к проблемам со здоровьем.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1