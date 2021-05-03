Названа дневная норма шашлыка: больше уже опасно для здоровья

Если вы следите за фигурой, то перед употреблением шашлыка лучше заполнить желудок овощами и водой. Такой совет дал врач — терапевт-кардиолог-диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому всё хорошо в меру", — сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что хорошо прожаренное мясо может храниться долгое время, поэтому не стоит пытаться его съесть за один присест. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не стоит налегать на свинину.

"Лучше отдать предпочтение, например, рыбе", — посоветовал Кузьменко, добавив, что свинину стоит подвергать усиленной термической обработке. А вот говядину можно употреблять и с кровью, в зависимости от вкусовых предпочтений.

Ранее диетолог рассказывала, что людям, которые соблюдали Великий пост, не рекомендуется сразу после него переедать, в том числе потреблять в непомерных количествах шашлык, ведь это может привести к проблемам со здоровьем.

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