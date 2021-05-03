Эксперт рассказал, что в ближайшие дни будет с российским финансовым рынком

К концу минувшей недели и месяца ситуация на мировых фондовых рынках немного ухудшилась, что, в свою очередь, отразилось и на динамике российского рынка. Ему не удалось закрепиться в районе исторических максимумов выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, покорённых в начале торговой пятидневки. Это отметил эксперт по инвестициям Александр Бахтин.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что для покупателей фондовых активов самыми тревожными остаются две темы. Первая — это очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, в частности в Индии. Вторая — повышение доходностей долгового рынка, связанное с возросшими инфляционными рисками. При этом такой важный ориентир для рублёвых активов, как нефть, несмотря на некоторую ценовую слабость в конце недели, удерживается в районе 67 долларов. Поддержкой котировкам сырья служат динамика запасов нефти и бензина в США, начало в Штатах летнего автомобильного сезона, рост объёма авиаперевозок, а также уверенность ОПЕК+ в среднесрочном восстановлении спроса. Бахтин заметил, что на этой неделе серьёзных изменений в ценах на нефть не ожидается. Нефть марки Brent будет стоить 64–69 долларов.

На рубле меж тем сказывается напряжённость в отношениях с Евросоюзом. Также ослаблять динамику российского рынка может дивидендный фактор. По данным специалистов, за первые две недели мая отсечки могут отнять у индекса Мосбиржи до 1,5%. Специалисты также отмечают и накопившуюся после апрельской фазы роста техническую перекупленность, особенно в акциях металлургических компаний.

Бахтин подчеркнул, что предстоящая торговая неделя на российском рынке будет сокращённой из-за майских праздников, в связи с этим активность инвесторов, вероятно, будет слабой, а обороты — пониженными. В целом основными для "настроения" отечественного рынка в начале мая останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть. С учётом всех факторов Бахтин спрогнозировал, что в короткую межпраздничную неделю российский рынок может показать смешанную динамику торгов в пределах диапазона 3520–3600 пунктов по индексу Мосбиржи.

Ранее в Болгарии предрекли скорый крах доллару из-за России. Там заметили, что планы Москвы по сокращению использования американской валюты крайне негативно скажутся на экономической стабильности США.

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