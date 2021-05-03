Сахалинский рыбак выстрелил сопернику в ухо из ракетницы

На Сахалине в селе Вахрушево под Поронайском двое мужчин устроили драку: не поделили рыболовную сеть. В какой-то момент один из них решил, что кулаками уже не справляется, и выстрелил в другого из сигнальной ракетницы, попав сопернику в ухо.

"Потерпевший на почве межличностных отношений устроил конфликт с мужчиной, который перерос в потасовку. В какой-то момент подозреваемый взял из жилища сигнальную ракетницу и выстрелил в гражданина, тем самым повредив его ухо", — рассказали ИА Sakh.com в местном отделении МВД.

Сейчас правоохранители оценивают вред, нанесённый пострадавшему. По результатам судебно-медицинской экспертизы и будет принято процессуальное решение — грозит ли стрелку уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что сахалинский областной суд начнёт рассматривать дело в отношении пары, которую обвиняют в похищении, убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. Следствие завершено, заседание суда будет проходить в закрытом режиме.

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