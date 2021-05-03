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Как не отравиться алкоголем на праздниках: нарколог дал несколько советов

У каждого есть своя норма, и нужно о ней не забывать. Иначе можно получить болезнь, которая способна даже привести к смерти.

3 мая 2021, 02:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Употребление большого количества спиртного в течение короткого периода времени, например майских праздников, чревато серьёзными последствиями для внутренних органов и организма в целом. Об этом предупредил врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.

"Печень не справляется с таким наплывом алкоголя, в итоге начинается воспалительный процесс. Он может быть достаточно острым, с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям — вплоть до летального исхода. Кроме того, там рядом находится поджелудочная железа, как правило, она тоже начинает страдать, и можно заработать острый панкреатит", предостерёг он в интервью радио Sputnik.

Никифоров советует не злоупотреблять большим количеством спиртного. А если это всё-таки произошло, то необходимо провести детоксикацию организма. Можно промыть желудок: выпить литр воды с небольшим количеством марганцовки, а потом вызвать у себя рвоту. Так нужно сделать два-три раза.

"Затем принимать не меньше трёх литров жидкости в течение дня. Кисломолочные продукты, например кефир, можно использовать в качестве питания", — порекомендовал Игорь Никифоров.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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