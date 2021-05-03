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Глава ДНР объяснил, почему перестали обсуждать возможность ввода миротворцев в Донбасс

По его мнению, у Киева было такое понимание их миссии в регионе, которое не могли допустить ни Россия, ни Донецк с Луганском.

3 мая 2021, 01:45
<p>Денис Пушилин. Фото © vk.com/pushilindenis</p>

Денис Пушилин. Фото © vk.com/pushilindenis

Вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс ушёл с повестки дня, потому что по нему не удалось найти компромисс. У ДНР и ЛНР с одной стороны, Киева — с другой было очень разное понимание этой инициативы. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Мы видим миротворцев ООН, назовём так, только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ", — сказал Пушилин в интервью РИА "Новости".

По его мнению, это могло бы стать "действенным шагом к наступлению мира". Россия тогда подала резолюцию в Совбез ООН, однако ответа до сих пор нет.

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"И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, они видели повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс", — отметил Пушилин.

Он уверен, что и Россия такого не допустит. Поняв это, Киев потерял интерес к теме миротворцев, полагает глава ДНР.

Как рассказывал Лайф, ранее стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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