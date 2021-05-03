В Америке призвали Байдена и Зеленского "убрать руки прочь" от Донбасса
В США прошёл митинг антифашистов, которые поддерживают ДНР и ЛНР, выступают против политики Белого дома по этому региону.
Фото © Twitter / SalahovaTamara
В Нью-Йорке прошёл митинг движения "Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине". Его участники призвали президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского "убрать руки прочь от Донецка и Луганска". Мероприятие проходило в рамках акций, посвящённых годовщине одесской трагедии. Как отмечают организаторы митинга, такие же шествия прошли не только в Нью-Йорке, но и других городах США и Европы.
"Мы считаем важным помянуть более 40 погибших антифашистов и донести до общественности роль американского правительства в поддержке ультраправого режима на Украине", — сказал РИА "Новости" координатор акции Грег Баттерфилд.
Активисты пришли с плакатами "Прекратите скрывать", "США, НАТО — вон с Украины", "Прекратите войну в Донбассе", "Мы помним бойню в Одессе", "Справедливость для жертв бойни в Одессе". Один из транспарантов гласил: "Байден и Зеленский: руки прочь от Донецка и Луганска".
Баттерфилд выразил уверенность в том, что сейчас США вместе с НАТО ведут активную работу по финансированию войны в Донбассе — поставкой оружия, различными консультациями и провокациями.
"Всего неделю или две назад эскалация США и Украины в регионе могла ввергнуть мир в войну", — указал он.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственность за это никто не понёс.
В этом году в Одессе националисты устроили марш в годовщину трагедии в Доме профсоюзов. В то же время десятки жителей Одессы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Многие пришли целыми семьями и взяли с собой детей.
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