Блинкен призвал США быть готовыми к любому сценарию по Афганистану

Соединённые Штаты на фоне вывода войск из Афганистана должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность усиления "Талибана"*.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — заверил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что США в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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