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Блинкен призвал США быть готовыми к любому сценарию по Афганистану

По мнению госсекретаря, иногда Вашингтон забывает, с какой целью вводил туда войска, но главная цель такого шага уже достигнута.

3 мая 2021, 01:01
<p>Фото © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51142050657/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Фото © flickr/statephotos

Соединённые Штаты на фоне вывода войск из Афганистана должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность усиления "Талибана"*.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — заверил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

НАТО приступило к организованному выводу военного контингента из Афганистана

НАТО приступило к организованному выводу военного контингента из Афганистана

Он добавил, что США в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняли в НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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