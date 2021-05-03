Блинкен призвал США быть готовыми к любому сценарию по Афганистану
По мнению госсекретаря, иногда Вашингтон забывает, с какой целью вводил туда войска, но главная цель такого шага уже достигнута.
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Соединённые Штаты на фоне вывода войск из Афганистана должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность усиления "Талибана"*.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — заверил Блинкен в интервью телеканалу CBS.
Он добавил, что США в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Позже аналогичное решение приняли в НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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