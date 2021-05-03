Купля-продажа авто через "Госуслуги" откладывается: названы новые сроки

Возможность подписывать документы о купле-продаже автомобиля электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате будет доступна чуть позже. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

В беседе с порталом Autonews представители ведомства рассказали, что сервис для автомобилистов будет запущен во втором полугодии. Изначально планировалось, что эта функция будет доступна с 1 мая 2021 года.

"Позднее россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала госуслуг, например договора купли-продажи авто, и совершать другие действия", — рассказали в Минцифры.

Ранее "Лайф" рассказывал, что россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги". Это значительно упростит задачу гражданам, которым далеко добираться до специализированных учреждений.

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