Американские социологи перепутали российских военных с французскими
Соответствующая иллюстрация была использована вместе с материалом о скандальном обращении группы военных к властям Франции.
Изображение с сайта harris-interactive.fr
Центр социологических исследований Harris Interactive проиллюстрировал фотографией российских солдат из почётного караула Преображенского полка опрос об отношении граждан Франции к письму генералов к властям. В послании те заявляют об угрозе гражданской войны в стране. Фотография находится на главной странице французского отделения сайта компании с 29 апреля.
Согласно результатам опроса, большинство французов поддерживают подписантов письма. 86% участников исследования согласились с тем, что законы действуют не на всей территории Франции. А также с тем, что в стране вырос уровень насилия (84%). Кроме того, 74% поддержали точку зрения о том, что борьба с расизмом привела к противоположному результату. Почти столько же (73%) считают, что это ведёт к расколу в обществе.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента, посвящённого отношениям с Россией, перепутал РФ и Турцию.
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