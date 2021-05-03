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Американские социологи перепутали российских военных с французскими

Соответствующая иллюстрация была использована вместе с материалом о скандальном обращении группы военных к властям Франции.

3 мая 2021, 00:35
<p>Изображение с сайта harris-interactive.fr</p>

Изображение с сайта harris-interactive.fr

Центр социологических исследований Harris Interactive проиллюстрировал фотографией российских солдат из почётного караула Преображенского полка опрос об отношении граждан Франции к письму генералов к властям. В послании те заявляют об угрозе гражданской войны в стране. Фотография находится на главной странице французского отделения сайта компании с 29 апреля.

Согласно результатам опроса, большинство французов поддерживают подписантов письма. 86% участников исследования согласились с тем, что законы действуют не на всей территории Франции. А также с тем, что в стране вырос уровень насилия (84%). Кроме того, 74% поддержали точку зрения о том, что борьба с расизмом привела к противоположному результату. Почти столько же (73%) считают, что это ведёт к расколу в обществе.

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента, посвящённого отношениям с Россией, перепутал РФ и Турцию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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