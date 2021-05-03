ЦСКА пожаловался в РФС на обидные твиты "Спартака"

Футбольный клуб ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку записям "Спартака" в социальной сети "Твиттер" после того, как 25 апреля команда выиграла в дерби у армейцев. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В опубликованном изданием обращении ЦСКА говорится, что красно-белые опубликовали серию колких твитов, в которых обыгрывалось прозвище армейского клуба — "кони" — и которые вызвали негодование проигравшей стороны. Представители ЦСКА попросили инициировать разбирательство в Комитете по этике. РФС учёл данное обращение клуба и запустил соответствующий процесс.

Напомним, 25 апреля "Спартак" обыграл ЦСКА в дерби в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Тогда единственный гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Часть матча армейцы играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Ильзата Ахметова. После игры это решение признали ошибочным и отменили красную карточку игроку ЦСКА.

При этом после своего жаркого дерби на поле клубы продолжили противостояние в соцсетях. В своём твиттере красно-белые решили в своеобразной форме обратиться к сопернику, написав: "Привет, конюшня. Ну как твои дела?" Ответ армейцев не заставил себя ждать, красно-синие написали следующее: "SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?"

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