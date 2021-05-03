В США провели акцию солидарности в день скорби по погибшим в одесском Доме профсоюзов

Акция "Солидарность с антифашистским народом Украины", которая была приурочена к седьмой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла в американском Ричмонде (штат Вирджиния). О мероприятии рассказал основатель и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" (Odessa Solidarity Campaign, OSC) организации "Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния" (Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality) Фил Вайлейто, передаёт ТАСС.

Как сообщается, участники организованной OSC акции пришли к зданию федерального суда с табличками с надписями в поддержку жителей Одессы. Организаторы акции рассказали, что у них были чёрные шарики и красные розы. Собравшиеся требовали проведения международного расследования трагедии в Доме профсоюзов.

"Мы также требуем, чтобы США прекратили поддерживать неонацистские, фашистские организации на Украине, а также перестали поддерживать украинское правительство в его войне против жителей Донбасса. Это было три основных требования", — уточнили организаторы акции.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственность за это никто не понёс.

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