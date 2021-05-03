В США провели акцию солидарности в день скорби по погибшим в одесском Доме профсоюзов
Собравшиеся требовали проведения международного расследования событий 2014 года, а также призвали власти Штатов "прекратить поддерживать неонацистские, фашистские организации на Украине".
Фото © ТАСС / Верещагин Архип
Акция "Солидарность с антифашистским народом Украины", которая была приурочена к седьмой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла в американском Ричмонде (штат Вирджиния). О мероприятии рассказал основатель и координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" (Odessa Solidarity Campaign, OSC) организации "Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния" (Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality) Фил Вайлейто, передаёт ТАСС.
Как сообщается, участники организованной OSC акции пришли к зданию федерального суда с табличками с надписями в поддержку жителей Одессы. Организаторы акции рассказали, что у них были чёрные шарики и красные розы. Собравшиеся требовали проведения международного расследования трагедии в Доме профсоюзов.
"Мы также требуем, чтобы США прекратили поддерживать неонацистские, фашистские организации на Украине, а также перестали поддерживать украинское правительство в его войне против жителей Донбасса. Это было три основных требования", — уточнили организаторы акции.
Ранее сообщалось, что десятки человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе и возложили цветы в память о людях, которые в 2014 году в результате столкновений и пожара в здании сгорели заживо. В то же время националисты в годовщину трагедии устроили в городе "Марш защитников". В Госдуме РФ осудили "позорное" шествие радикалов.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственность за это никто не понёс.
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