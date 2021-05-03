Москвичей призвали лучше побыть дома из-за резкого ухудшения погоды

Москвичам в связи с непогодой в ближайшее время лучше побыть дома, воздержаться от поездок и избегать мест с шаткими конструкциями. С такими призывами выступила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

"Сегодня ночью и завтра с утра ожидается сильный дождь, грозы, ветер до 17 м/с. Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. В ближайшее время лучше побыть дома", — отметили в ведомстве.