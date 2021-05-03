Москвичей призвали лучше побыть дома из-за резкого ухудшения погоды
Столичный Дептранс также призывает гостей и жителей столицы по возможности обходить шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Москвичам в связи с непогодой в ближайшее время лучше побыть дома, воздержаться от поездок и избегать мест с шаткими конструкциями. С такими призывами выступила пресс-служба Департамента транспорта столицы.
"Сегодня ночью и завтра с утра ожидается сильный дождь, грозы, ветер до 17 м/с. Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. В ближайшее время лучше побыть дома", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Гидрометцентре пообещали москвичам "эксклюзивную" погоду. Ожидается штормовой ветер и первая майская гроза.
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