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Москвичей призвали лучше побыть дома из-за резкого ухудшения погоды

Столичный Дептранс также призывает гостей и жителей столицы по возможности обходить шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями.

3 мая 2021, 00:05
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Москвичам в связи с непогодой в ближайшее время лучше побыть дома, воздержаться от поездок и избегать мест с шаткими конструкциями. С такими призывами выступила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

"Сегодня ночью и завтра с утра ожидается сильный дождь, грозы, ветер до 17 м/с. Пожалуйста, по возможности не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. В ближайшее время лучше побыть дома", — отметили в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Гидрометцентре пообещали москвичам "эксклюзивную" погоду. Ожидается штормовой ветер и первая майская гроза.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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