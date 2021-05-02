Светлая седмица наступила у православных

С 3 по 8 мая православные верующие празднуют Светлую седмицу. В более широком понимании это время празднования Пасхи, у верующих для этого периода существуют свои традиции и обряды. Пасхальная радость, согласно православному вероучению, на Светлой седмице должна быть во всём.

Согласно установленным традициям в эту неделю принято ходить друг к другу в гости, дарить крашеные яйца и куличи. В храмах в этот период звонят колокола в знак праздника Воскресения Христова. На Светлой седмице богослужения ведутся по торжественному пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяют пасхальные часы. На протяжении всей недели нет постных дней.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми Царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай. Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой — праздником, который всегда был в России самым популярным днём для заключения брачных союзов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.

Авторы