Москва пояснила, в каком случае готова не выходить из Договора по открытому небу

Россия может отменить своё решение о выходе из Договора по открытому небу, если его передумают покидать Соединённые Штаты. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, у Белого дома есть время на раздумья до конца мая.

"Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет", — сказал Гаврилов в интервью "Известиям".

По его словам, Москва открыта к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий, и не только с США. Пока же ожидается, что правительство на днях направит президенту законопроект о денонсации ДОН. Последующие процедуры займут ещё несколько месяцев. Затем должна будет состояться чрезвычайная конференция государств — участников договора, на которой будут рассмотрены причины и возможные последствия выхода России из сообщества открытого неба.

Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что после того, как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.

Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

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