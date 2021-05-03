В Брянске горожане быстро сами задержали вооружённого топором и ножом неадеквата

В Брянске горожане быстро сами задержали неадеквата с топором и ножом. Видео © Социальные сети

Агрессивный мужчина, вооружённый топором и ножом, угрожал жителям Брянска. Он ходил по улицам и грозился кого-нибудь убить. По словам очевидцев, неадекватный человек размахивал холодным оружием возле ТЦ "Командор". Прохожие были вынуждены задержать его до приезда полиции: мужчину повалили на землю и скрутили ремнями.

Через некоторое время подъехали и сотрудники правоохранительных органов. Они забрали агрессивного мужчину в отделение.

А ранее в Брянске 49-летний мужчина упал в яму с грязью около забора частной парковки, не смог выбраться и утонул. По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело.

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