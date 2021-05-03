Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Брянске горожане быстро сами задержали вооружённого топором и ножом неадеквата

Мужчина вёл себя агрессивно, прохожим пришлось связать его ремнями, а после передать полиции.

3 мая 2021, 00:18

В Брянске горожане быстро сами задержали неадеквата с топором и ножом. Видео © Социальные сети

Агрессивный мужчина, вооружённый топором и ножом, угрожал жителям Брянска. Он ходил по улицам и грозился кого-нибудь убить. По словам очевидцев, неадекватный человек размахивал холодным оружием возле ТЦ "Командор". Прохожие были вынуждены задержать его до приезда полиции: мужчину повалили на землю и скрутили ремнями.

Через некоторое время подъехали и сотрудники правоохранительных органов. Они забрали агрессивного мужчину в отделение.

Повалил на землю и стал пинать: в Уфе пьяный мужчина избил двух бабушек на улице

Повалил на землю и стал пинать: в Уфе пьяный мужчина избил двух бабушек на улице

А ранее в Брянске 49-летний мужчина упал в яму с грязью около забора частной парковки, не смог выбраться и утонул. По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1