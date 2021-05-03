Побег магаданца от полиции закончился двумя таранами "патриотов"

В Магадане полиции пришлось устроить погоню за водителем автомобиля Daihatsu Terios по ночному городу. Автовладелец не остановился по требованию инспектора, после чего около часа уходил от преследования. Об этом сообщает портал MagadanMedia, ссылаясь на информацию от стражей порядка.

Как уточняется, в ночь на 3 мая 33-летний водитель проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке, после чего было организовано его преследование. Правоохранители целый час гонялись за нарушителем по городу. В итоге водитель Daihatsu Terios столкнулся с полицейским УАЗ "Патриот." От удара автомобиль нарушителя отбросило, и он врезался в ещё один УАЗ. В результате столкновений никто не пострадал.

Нарушителя всё-таки удалось задержать, на него было составлено 16 административных материалов, в том числе за проезд на красный сигнал светофора, отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, невыполнение требований об остановке. Кроме того, водитель привлечён к ответственности за то, что не имел при себе документов и не соблюдал требования об обязательном страховании автомобиля.

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