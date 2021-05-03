Отец Бритни Спирс раскрыл страшный диагноз поп-звезды

Отец всемирно известной американской певицы Бритни Спирс заявил, что его 39-летняя дочь страдает слабоумием. О таком серьёзном диагнозе стало известно из документального фильма BBC "Битва за Бритни".

Судебные документы, полученные создателями картины, доказывают, что 68-летний Джейми Спирс подал заявление о слабоумии своей дочери, чтобы получить над ней опекунство, включая доступ ко всем финансам поп-дивы. Уточняется, что опекунство обычно назначается над людьми, которые по тем или иным причинам не могут принимать решения самостоятельно.

"Есть только два варианта. У Бритни могло быть слабоумие. Я не врач, но если это так, то мир не в курсе. Но другой вариант на самом деле более зловещий: у неё нет слабоумия, но команда опекунов предположила, что оно есть, потому что они хотят полное опекунство. И если это так, то это ужасно", — заявил журналист и создатель фильма Мобин Ажар.

Добавим, что после череды госпитализаций из-за нервных срывов в 2008 году суд передал права на опеку над Бритни Спирс её отцу Джейми Спирсу. Более десяти лет отец артистки и адвокат распоряжаются её имуществом и финансами, а также контролируют её личную жизнь. Она не имеет права распоряжаться собственными деньгами, имуществом, вести переговоры, встречаться с детьми, водить машину, нанимать юриста и в целом контролировать жизнь. Многие годы поклонники певицы обвиняют её отца в тотальном контроле над поп-звездой.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс отказалась от новых выступлений из-за страха перед отцом. Также уточнялось, что певица продолжает судиться со Спирсом из-за опекунства над ней и её деньгами.

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