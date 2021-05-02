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63-летняя Шэрон Стоун в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют молодые актрисы

Звезда находится в хорошем настроении, так как её домашний питомец побывал у ветеринара и уже вернулся домой.

2 мая 2021, 17:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COWTegAJmV7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sharonstone</a></p>

Фото © Instagram / sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в "Инстаграме" снимок у бассейна, продемонстрировав свою потрясающую фигуру для 63 лет. На фотографии звезда лежит на матрасе рядом с французским бульдогом Джо.

"Джо вернулся домой от ветеринара", — подписала фото артистка, не уточнив, по какой причине обращалась с собакой к врачу.

Сама же Стоун одета в красивый чёрный купальник. Она лежит на боку и гладит питомца, без стеснения демонстрируя публике длинные точёные ноги.

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Ранее Шэрон Стоун призналась, что её обманули во время съёмок той самой сцены из "Основного инстинкта". По словам актрисы, роль в этом фильме позволила ей переосмыслить некоторые вещи в своей карьере.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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