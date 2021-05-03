Женская сборная России по кёрлингу одержала пятую подряд победу на чемпионате мира
Мировое первенство проходит в эти дни в канадском Калгари. Во время предварительного раунда россиянкам предстоит провести 13 поединков.
Фото © Федерация кёрлинга России
Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Эстонии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира. Наши соотечественницы одолели соперниц со счётом 8:6. Мировое первенство проходит в Калгари.
В составе российской команды выступают Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Наша сборная одержала пять побед в пяти матчах на турнире и на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Следующую встречу российская команда проведёт 4 мая против сборной Дании.
В предварительном этапе ЧМ помимо россиянок участвуют команды Канады, Швейцарии, Италии, США, Швеции, Шотландии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Китая, Японии и Южной Кореи. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, ещё четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнования завершатся 9 мая.
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Стоит отметить, что данный турнир является квалификационным к Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Чтобы попасть на Олимпиаду, необходимо войти в первую шестёрку по итогам предварительного раунда.
Добавим, что сборная России из-за санкций WADA выступает на турнире как команда Федерации кёрлинга РФ (Russian Curling Federation, RCF). В случае победы наших спортсменок гимн страны исполняться не будет. Женская сборная России является четырёхкратным чемпионом Европы, в последний раз наша команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на ЧМ является серебро в Пекине в 2017 году. Ещё четыре раза россиянки завоёвывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).
Напомним, ранее мужская сборная РФ по кёрлингу уверенно вышла в полуфинал ЧМ, однако на этой стадии наши спортсмены уступили шотландцам. А в матче за третье место россияне проиграли швейцарцам. Таким образом, российская мужская сборная заняла четвёртое место на турнире, однако ей удалось квалифицироваться на Олимпиаду.
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