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Серийные киберпреступления в России начала выявлять специальная программа

Она начинает собирать данные сразу после регистрации сообщения о таких правонарушениях. Затем обрабатывает и систематизирует сведения.

3 мая 2021, 02:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России специальная компьютерная программа выявила за год более 324 тысяч признаков серийных киберпреступлений. Как рассказали в пресс-центре МВД, она называется "Дистанционное мошенничество".

"Благодаря эффективности использования подсистемы "Дистанционное мошенничество" выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений", — приводит ТАСС комментарий пресс-центра МВД.

У МВД появится мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

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Там отметили, что программа собирает, систематизирует и обрабатывает сведения о киберпреступлениях, которые получает во время их расследования. Изучать данные программа начинает сразу после регистрации сообщения о таких преступлениях.

Ранее Лайф рассказывал, как отличить звонок настоящего Сбербанка от звонка мошенников. Эксперты советуют внимательно взглянуть на номер, с которого вам звонят.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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