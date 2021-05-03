Серийные киберпреступления в России начала выявлять специальная программа

В России специальная компьютерная программа выявила за год более 324 тысяч признаков серийных киберпреступлений. Как рассказали в пресс-центре МВД, она называется "Дистанционное мошенничество".

"Благодаря эффективности использования подсистемы "Дистанционное мошенничество" выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений", — приводит ТАСС комментарий пресс-центра МВД.

Там отметили, что программа собирает, систематизирует и обрабатывает сведения о киберпреступлениях, которые получает во время их расследования. Изучать данные программа начинает сразу после регистрации сообщения о таких преступлениях.

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