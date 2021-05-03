Названы периоды жизни, которые засчитываются в стаж даже безработным

Некоторые периоды жизни, в течение которых гражданин нигде не работает, затем засчитываются в счёт будущей пенсии. Об этом рассказали в пресс-службе ВНИИ труда. В число таких, в частности, входит период ухода за ребёнком.

"На размер пенсии влияет не только то время, когда человек работал, получал зарплату и за него уплачивались работодателем страховые взносы, но и так называемые нестраховые периоды", — пояснили в организации, передаёт "Российская газета".

Отмечается, что за основные из них начисляются пенсионные коэффициенты. Это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности. К примеру, пенсионные коэффициенты россиянин получает в период ухода за детьми до полутора лет. Так, один год ухода за первым ребёнком стоит 1,8 балла, за вторым — 3,6, а за третьим — уже 5,4. Причём нестраховой период могут засчитать как маме, так и папе, однако он ограничен шестью годами. То есть баллы в счёт пенсии по уходу за малышом можно получить за четыре периода продолжительностью по 1,5 года — не более.

Год службы в армии по призыву оценивается в 1,8 пенсионных коэффициента. Столько же "стоит" уход за нетрудоспособным человеком: восьмидесятилетним, ребёнком-инвалидом или инвалидом первой группы. Заработать 1,8 пенсионных балла за один год может и супруга военнослужащего по контракту, если она проживала с ним в такой местности, где не было возможности устроиться на работу. Однако нестраховой период, который ей засчитают в счёт пенсии, не может длиться более пяти лет в общей сложности.

Столько же могут не работать супруги работников, которые были направлены в диппредставительства и консульские учреждения в других странах. Однако за каждый год им начислят только один пенсионный коэффициент.

Отмечается, что в прошлом году официально трудоустроенные граждане, которые получали заработную плату 25 тысяч рублей, заработали 2,32 пенсионных коэффициента. Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд России за сотрудника. Добавим, что для выхода на страховую пенсию в 2021 году при достижении пенсионного возраста должно быть накоплено не менее 21 пенсионного коэффициента.

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