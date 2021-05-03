Финансист объяснил, в чём опасность покупки долларов

Россия постепенно сокращает свою привязку к американскому доллару, хотя это и является безусловным приоритетом. Ожидать какого-либо запрета на эту валюту в РФ или конфискации активов не стоит. Эксперт одной из инвестиционных компаний Сергей Дроздов видит другие опасности для желающих вложиться в доллар.

В интервью агентству "Прайм" он рассказал, что большую опасность для долларовых активов представляют массированные вливания денег, которые проводит администрация президента США Джо Байдена. Штаты бесконтрольно наращивают американский внешний долг, ухудшают платёжный баланс страны, увеличивают дефицит бюджета.

Всё это, по мнению Дроздова, ослабляет доллар к другим валютам, но происходит это плавно. Масса доллара в мире слишком велика для быстрых сдвигов. Большую часть ликвидности рынки успевают переваривать. Для россиян же ослабление доллара и вовсе незаметно в силу интервенций монетарных властей.

"Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — полагает Дроздов.

Ранее Лайф рассказывал, что в экспортных расчётах России доля доллара впервые опустилась ниже 50%. Это обусловлено увеличением торговли в евро и санкционной политикой США.

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