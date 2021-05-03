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Названы первые симптомы тяжёлой формы CoViD-19 у детей

О развитии могут свидетельствовать в том числе одышка, кожная сыпь и повышенная температура. Важно вовремя обратиться к врачу.

3 мая 2021, 03:17
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Медик назвал целый ряд симптомов, которые прямо или косвенно указывают на развитие у ребёнка тяжёлой формы новой коронавирусной инфекции. Как отмечает заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, об этом может свидетельствовать одышка, повышенная температура, которая держится более трёх дней, а также сыпь.

"Появление у ребёнка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трёх дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии. Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома", — рассказал Горелов в беседе с РИА "Новости", добавив, что обратить внимание стоит и на наличие сыпи.

Медик при этом успокаивает: в большинстве случаев коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко. Однако риск попасть в 0,2% тяжёлых форм всё же остаётся у любого.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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