В получившей "Оскар" короткометражке нашли почти полный плагиат

Режиссёр и сценарист Синтия Као обвинила авторов короткометражной картины "Два далёких незнакомца" в плагиате. Речь идёт о том, что сюжет оскароносной ленты якобы схож с её работой пятилетней давности. Об этом сообщает портал What's on Netflix.

Синтия Као утверждает, что ещё в 2016 году сняла фильм "День сурка для чёрного", сюжет которого практически полностью был повторён в киноленте, которая недавно удостоилась премии "Оскар": мужчина торопится домой, но сталкивается с полицейским и оказывается во временной петле. Различия же заключаются в том, что главный герой спешит не к матери, а к собаке.