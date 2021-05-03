В получившей "Оскар" короткометражке нашли почти полный плагиат
Утверждается, что практически идентичный сюжет был в фильме "День сурка для чёрного", который сняли в 2016 году.
Кадр из фильма "Два далёких незнакомца" / "Кинопоиск"
Режиссёр и сценарист Синтия Као обвинила авторов короткометражной картины "Два далёких незнакомца" в плагиате. Речь идёт о том, что сюжет оскароносной ленты якобы схож с её работой пятилетней давности. Об этом сообщает портал What's on Netflix.
Синтия Као утверждает, что ещё в 2016 году сняла фильм "День сурка для чёрного", сюжет которого практически полностью был повторён в киноленте, которая недавно удостоилась премии "Оскар": мужчина торопится домой, но сталкивается с полицейским и оказывается во временной петле. Различия же заключаются в том, что главный герой спешит не к матери, а к собаке.
Добавим, что картина "Два далёких незнакомца", которая повествует о смерти темнокожего от рук белого полицейского, завоевала статуэтку в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм".
Ранее Лайф публиковал полный список победителей премии "Оскар-2021". Лучшим фильмом ожидаемо была признана работа режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников", забравшая в итоге три статуэтки.
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