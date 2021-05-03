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"Не за что зацепиться": Агутин назвал песню Манижи для Евровидения пустой

При этом певец считает постыдным проверять произведение с привлечением Следственного комитета.

3 мая 2021, 04:05
<p>Леонид Агутин и Манижа. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Шарифулин Валерий</p>

Леонид Агутин и Манижа. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Шарифулин Валерий

Российский музыкант Леонид Агутин раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение. Своим мнением артист поделился в интервью на ютуб-канале "А поговорить?". Певец полагает, что с профессиональной точки зрения речь идёт об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".

"Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо", — полагает Агутин.

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Музыкант также прокомментировал то, что композицию Russian Woman начал проверять Следственный комитет РФ. Агутин возмутился такому решению и назвал это постыдным. Он добавил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает её харизматичной и интересной артисткой.

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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