"Не за что зацепиться": Агутин назвал песню Манижи для Евровидения пустой

Российский музыкант Леонид Агутин раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение. Своим мнением артист поделился в интервью на ютуб-канале "А поговорить?". Певец полагает, что с профессиональной точки зрения речь идёт об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".

"Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо", — полагает Агутин.

Музыкант также прокомментировал то, что композицию Russian Woman начал проверять Следственный комитет РФ. Агутин возмутился такому решению и назвал это постыдным. Он добавил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает её харизматичной и интересной артисткой.

Авторы