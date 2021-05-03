"Не за что зацепиться": Агутин назвал песню Манижи для Евровидения пустой
При этом певец считает постыдным проверять произведение с привлечением Следственного комитета.
Леонид Агутин и Манижа. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Шарифулин Валерий
Российский музыкант Леонид Агутин раскритиковал песню Russian Woman, с которой певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение. Своим мнением артист поделился в интервью на ютуб-канале "А поговорить?". Певец полагает, что с профессиональной точки зрения речь идёт об "очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе".
"Я считаю, что певица Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться, она просто сделана плохо", — полагает Агутин.
Музыкант также прокомментировал то, что композицию Russian Woman начал проверять Следственный комитет РФ. Агутин возмутился такому решению и назвал это постыдным. Он добавил, что лично "не имеет ничего против" Манижи и считает её харизматичной и интересной артисткой.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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