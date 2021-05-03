Дело не только в заработке: эксперт рассказал, как достичь финансовой независимости

Чтобы стать обеспеченным человеком, необходимо тратить меньше, чем зарабатываешь. При этом не важно, каков доход. Такого мнения придерживается создатель клуба венчурных инвесторов Егор Клопенко.

"Откладывайте какую-то постоянную сумму с каждого дохода. Считайте, что это ваши собственные пенсионные начисления — с каждой зарплаты откладываете 10–15–20% в накопления", — порекомендовал он в беседе с агентством "Прайм".

Чтобы накопления не съедала инфляция, специалист советует инвестировать накопленные средства. Для этого есть много способов на разный кошелёк и навыки.

"Вы можете подобрать портфель из 5–10 акций, при этом желательно, чтобы все акции были из разных секторов экономики и не меньше половины акций были иностранных компаний", — говорит Клопенко.

Он рекомендует стараться не использовать инвестиции как можно дольше, не изымать доход. Вместо этого реинвестировать прибыль, ориентируясь на десятилетия. Тогда результаты, скорее всего, вас "приятно удивят".

Ранее другой финансист рассказал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей. Пассивным он будет условно, так как любые активы требуют внимания инвестора и правильного их распределения.

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