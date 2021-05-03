Знакомые обвиняют известного психолога Наталью Эль в крупном мошенничестве

Известного психолога Наталью Эль обвиняют в крупном мошенничестве. Видео © LIFE

Известного психолога Наталью Эль, которая часто появляется во многих телепередачах, обвиняют в крупном мошенничестве. Знакомые светской львицы считают её аферисткой, ведь Эль задолжала им немалую сумму денег, которая оценивается в несколько миллионов.

Так, одна из жертв предполагаемой мошенницы Любовь Антипова рассказала, что познакомилась с психологом через друзей, оказавшись в одной компании. Эль различными способами пыталась вызвать доверие у окружения, рассказывала о своих финансовых успехах, и все ей верили, отметила пострадавшая. Женщины, однако, общались не особо близко, а отношения были скорее приятельскими.

"25 марта я выхожу от косметолога и вдруг вижу пропущенный звонок от Натальи. Я была поражена, потому что она мне никогда не звонила, это был первый звонок. <...> Я ей перезваниваю, и она меня умоляет дать ей денег в долг", — рассказала Любовь, отметив, что психолог клялась, что вернёт заём.

Москвичка сообщила, что дала психологу 500 тысяч, которые сняла в банке, при этом не взяв расписки и даже не посмотрев паспорт Натальи. Уже вечером женщина поняла, что совершила опрометчивый поступок, а позже ей позвонила знакомая, которая сообщила, что кредитором Эль стала не только Любовь.

Ещё один случай обмана связан с недвижимостью. Наталья рассказывала знакомым, что имеет различные связи, и, когда её приятель Андрей вместе с супругой захотели купить квартиру, решили обратиться за помощью к психологу. Отдав Эль 780 тысяч наличными в качестве первоначального взноса, пара стала ждать своё жильё. Однако сроки постоянно сдвигались, а Наталья, несмотря на то, что согласилась составить расписки, стала избегать встречи с Андреем и его женой.

Сама психолог заявила, что брать деньги в долг — не преступление.

"Если люди считают, что их обидели, ну, наверное, надо как-то выходить на контакт и общаться. Это же не какая-то ситуация неразрешимая", — отметила Эль в беседе с Лайфом.

Однако слова про преступление недалеки от реальности, ведь Эль ранее была осуждена за мошенничество, соответствующий приговор находится в открытом доступе. Нынешние жертвы психолога надеются, что Наталья получит наказание по закону.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске задержанный аферист устроил "мастер-класс" по разводу на деньги за две минуты. На глазах у полицейских он по телефону убедил случайную собеседницу перевести ему пару тысяч рублей.

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