Глава ДНР описал изменение Минских соглашений фразой: "Это будет резня"
Зеленский, в отличие от Порошенко, "достаточно наивно" озвучивает свои намерения, однако ничего нового в них нет.
Фото © TACC / Спринчак Валентин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что изменение Минских соглашений приведёт к резне в Донбассе. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".
"Мы давайте забираем границу, а дальше потом или выборы проведём, и всё мы там сделаем, и вообще всё будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены", — сказал глава республики.
Пушилин отметил, что в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что некоторые пункты договорённостей следует обновить, нет ничего нового, "это ещё придумки Петра Порошенко и его команды". По его мнению, нынешний глава Незалежной озвучивает свои намерения "достаточно наивно", открыто заявляя о видоизменении Минских соглашений. Как отметил Пушилин, предложения Зеленского воспринимаются как отказ от договорённостей.
"Что такое видоизменить? Отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать?" — добавил глава ДНР.
Ранее Лайф сообщал, что Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.
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