Глава ДНР описал изменение Минских соглашений фразой: "Это будет резня"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что изменение Минских соглашений приведёт к резне в Донбассе. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Мы давайте забираем границу, а дальше потом или выборы проведём, и всё мы там сделаем, и вообще всё будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены", — сказал глава республики.

Пушилин отметил, что в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что некоторые пункты договорённостей следует обновить, нет ничего нового, "это ещё придумки Петра Порошенко и его команды". По его мнению, нынешний глава Незалежной озвучивает свои намерения "достаточно наивно", открыто заявляя о видоизменении Минских соглашений. Как отметил Пушилин, предложения Зеленского воспринимаются как отказ от договорённостей.

"Что такое видоизменить? Отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать?" — добавил глава ДНР.

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