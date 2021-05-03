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Глава ДНР описал изменение Минских соглашений фразой: "Это будет резня"

Зеленский, в отличие от Порошенко, "достаточно наивно" озвучивает свои намерения, однако ничего нового в них нет.

3 мая 2021, 07:22
<p>Фото © TACC / Спринчак Валентин</p>

Фото © TACC / Спринчак Валентин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что изменение Минских соглашений приведёт к резне в Донбассе. Таким мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

"Мы давайте забираем границу, а дальше потом или выборы проведём, и всё мы там сделаем, и вообще всё будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены", — сказал глава республики.

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Пушилин отметил, что в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что некоторые пункты договорённостей следует обновить, нет ничего нового, "это ещё придумки Петра Порошенко и его команды". По его мнению, нынешний глава Незалежной озвучивает свои намерения "достаточно наивно", открыто заявляя о видоизменении Минских соглашений. Как отметил Пушилин, предложения Зеленского воспринимаются как отказ от договорённостей.

"Что такое видоизменить? Отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать?" — добавил глава ДНР.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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