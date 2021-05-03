В России за сутки вновь выявили менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 8489 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6367 человек, скончалось — 336. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 831 744 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 450 289 человек. За весь период в России умерло 111 198 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее иммунолог перечислил способы защиты от ковида в майские праздники. По его словам, лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

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