Историк рассказал, как в 1945 году англичане убили несколько тысяч советских пленных

В мае 1945 года английские военнослужащие нанесли удары по кораблям Германии в Любекской бухте в Балтийском море, на которых были тысячи пленных нацистских концлагерей, большинство из которых были советские военнопленные. Об этом рассказал историк спецслужб Дмитрий Хохлов.

Британская авиация атаковала суда 3 мая 1945 года, в результате трагедии, по разным подсчётам, погибло от 7 до 12 тысяч человек, среди которых были граждане более 25 национальностей. В историю это событие вошло как гибель лайнера "Кап Аркона".

"По масштабам потопление "Кап Арконы" считается четвёртой морской катастрофой в истории человечества", — приводит слова историка РИА "Новости".

Первым подробности трагедии раскрыл непосредственный её участник Василий Саломаткин в письме, написанном в Министерство госбезопасности в 1949 году. По его словам, немцы посадили пленных, коих насчитывалось 12 тысяч человек, большинство из которых были русские, на три корабля, самый большой — "Кап Аркона", где находилось около восьми тысяч.

В это время английские солдаты предложили капитуляцию городу Нойштадту, а затем кораблям, находившимся в шести километрах. Немецкое командование кораблей отклонило капитуляцию, после чего авиация начала бомбить суда. При этом корабли не сделали ни одного ответного выстрела. От обстрела не спасли даже белые флаги и пленные, которые сняли белые рубашки и начали махать, сообщая англичанам о капитуляции судов.

"Но английские лётчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли", — писал Саломаткин.

Нескольким пленным удалось спастись, однако их поместили в лагерь, где держали в тесных помещениях и ужасно кормили. Британцы, как отмечал Саломаткин, запрещали советским солдатам похоронить погибших с почестями.

Причиной же этого, по утверждениям Хохлова, стали политические мотивы Великобритании. Английские войска хотели как можно скорее взять город Любек в Германии, чтобы сделать это раньше Советского Союза, избавившись, как писал Уинстон Черчилль министру иностранных дел Энтони Идену, "в дальнейшем от множества споров".

Ранее Минобороны рассекретило документы о героизме советских солдат при освобождении Польши. Архивные данные доказывают наличие в Тшцянке братского захоронения воинов-защитников, а местные власти снесли там мемориальный комплекс.

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