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Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус в России

За минувшие сутки специалисты сделали 236 тысяч исследований на выявление инфекции.

3 мая 2021, 08:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С начала эпидемии коронавируса медики провели в России более 130 миллионов тестов на выявление инфекции. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями проведено 130 085 342 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса", — указано в записи.

За минувшие сутки было сделано 236 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением остаётся 508 419 человек.

В России за сутки вновь выявили менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки вновь выявили менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

В ведомстве уточнили, что продолжают оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил способы защиты от коронавируса в майские праздники. По его словам, лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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