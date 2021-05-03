Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус в России

С начала эпидемии коронавируса медики провели в России более 130 миллионов тестов на выявление инфекции. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями проведено 130 085 342 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса", — указано в записи.

За минувшие сутки было сделано 236 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением остаётся 508 419 человек.

В ведомстве уточнили, что продолжают оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил способы защиты от коронавируса в майские праздники. По его словам, лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

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