Переболевший коронавирусом Пашинян привился от инфекции

Никол Пашинян вместе с супругой привился от ковида и призвал граждан последовать его примеру. Видео © Facebook / Nikol Pashinyan

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавируса. Видео с процесса вакцинации политик опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня с Анной сделали прививку от коронавируса. Призываем наших граждан обратиться в поликлиники и пройти вакцинацию", — написал Пашинян, отметив, что во второй половине 2021 года есть вероятность того, что некоторые страны введут ограничения для непривитых граждан.

К слову, политик так и не уточнил, каким именно препаратом привились он и его супруга. Напомним, в республике уже идёт вакцинация российской антиковидной вакциной "Спутник V". В первую очередь препарат получают медработники, люди с хроническими заболеваниями, а также сотрудники социальных учреждений и проживающие в них. Помимо "Спутника V" в Армении также разрешён британо-шведский препарат AstraZeneca. В ближайшее время в стране также появится и Sinovac от китайского производителя.



В конце апреля Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. Политик выполняет обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально ушло в отставку и всё правительство республики.

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